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بعد إصابة زوجها بكورونا.. داليا البحيري: طردت أبويا وإخواتي من البيت خوفا عليهم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:25 ص
داليا البحيري
داليا البحيري
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة داليا البحيرى، إن المسحة التى أجريت على زوجها أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، رغم أن كافة التحاليل التى أجراها وأثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها ولباقى أفراد أسرتها للاطمئنان عليهم، وتابعت:"قمنا بعمل مساحات لكافة العائلة والذين يعملون معنا فى المنزل". 


وأضافت "داليا البحيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت:"إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا".

ولفتت "البحيرى"، إلى أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلًا عن أنها رفضت استقبال أى من اشقائها من الذين قدموا للأطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة:"طردت أبويا وإخواتى من البيت امبارح خوفًا عليهم".

ووجهت "البحيرى"، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتابعت:"وبعد كدا الفيروس مش عيب ده زيه زى أى فيروس زى البرد واللى يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفى أمره".

وأعربت الفنانة داليا البحيرى، عن تضامنها مع الفنان شريف منير، فى واقعة التنمر والسب الذى تعرضت لها عائلة الفنان، وتابعت:"أنا قلت ليه أنت بمائة رجال شريف ..وفيه كتير موجودين خلف الكيبورد، لا يفعلون شئ إلا أذية المشاهير".
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