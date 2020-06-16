حقيقة تسبب سمك السلمون في تفشي كورونا ببكين.. منظمة الصحة العالمية ترد





وقالت المنظمة، في تعليقها على الأمر، إن ظهور سلسلة جديدة من الإصابات في بكين ، لم يتم تحديد سببه حتى الآن.





وذكرت صحف حكومية أنه تم اكتشاف الفيروس في أدوات تقطيع السلمون المستورد في شينفادي ببكين وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة في الصين.





وفي تعليقه على الأمر، قال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه من غير المرجح أن يحمل السمك نفسه المرض وإن أي صلة بالسلمون ربما يكون نتيجة تلوث تم نقله.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة بكين تجاوز 100 حالة، وذلك بعد أكثر من 50 يوما بدون حالة واحدة في المدينة.