100 حالة .. الصحة العالمية تتحدث عن ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في بكين

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة بكين تجاوز 100 حالة، وذلك بعد أكثر من 50 يوما بدون حالة واحدة في المدينة.





وأعلن المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إجراء تحقيق في أسباب هذا التفشي الجديد ومدى قوته.





وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 7.8 مليون حالة إصابة وفقا للصحة العالمية، بينما ارتفع عدد الوفيات لأكثر من 430 ألف حالة.



