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ديني

سورة الكوثر .. إذا قرأتها في منامك فهذا ما سيحدث لك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:19 ص
سورة الكوثر .. إذا
سورة الكوثر .. إذا قرأتها في منامك فهذا ما سيحدث لك
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أمل فوزي
سورة الكوثر وقراءتها في المنام، فيها يمكن القول بأن قراءة القرآن أو الاستماع له في المنام هو من الأمور الجيدة، إلا أن البعض يظن أنه كما لكل سورة بالقرآن حكمة وفضل خاصة بها، فإن رؤيتها في المنام قد يحمل دلالات وعلامات وإشارات عن حياة الإنسان، فعادة ما تؤرق الأحلام الناس، وقليلون هم من لا يكترثون ولا يبحثون عن تفسير أحلامهم المنامية، وماذا لو كانت رؤياهم متعلقة بقراءة سورة الكوثر بالمنام ، لعله يثير البشرى وفي الوقت ذاته له .


سورة الكوثر
سورة الكوثر هي واحدة من قصار السور بالجزء الثلاثين في القرآن الكريم، حيث إنها من السور القصيرة، وهي سورة  مكية ، على قول جمهور المفسِّرين، وقال بعض السَّلف، كمجاهد والحسن وعكرمة وقتادة، أنَّها مدنيَّةٌ، وهو ما رجَّحه بعض المُعاصرين من المُفسِّرين، كالطاهر بن عاشور، وبناءً على القول بأنَّها مكيَّةٌ فهي السُّورة الخامسة عشرة في ترتيب نزول السُّور على النبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، حيث نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التَّكاثر، وهي السُّورة رقم مئة وثمانية في ترتيب المُصحف الشَّريف، وعدد آياتها ثلاث آياتٍ، وتُعتَبر أقصر سورةٍ في القرآن الكريم لا من حيث عددُ آياتها؛ لأنَّ سورتيّ العصر والنَّصر كذلك آياتهما ثلاثة، لكنَّ سورة الكوثر اعتُبرت الأقصر من حيث عددُ كلماتها وحروفها.

سورة الكوثر مكتوبة
سورة الكوثر مكتوبة، وهي سورة قصيرة ، بل إنها أقصر سورة بالقرآن الكريم، وعدد آياتها ثلاث آيات، كما وردت في كتاب الله العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم : «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(3)» صدق الله العظيم.

سبب نزول سورة الكوثر
 سبب نزول سورة الكوثر فكما يرى عبد الله بن عباس -وهي أصح رواية-، فقد قيل عنه بأنها نزلت في العاص بن وائل، وذلك أنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج من المسجد وهو يدخل، فالتقيا عند باب بني سهم، وتحدثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جُلوس، فلما دخل العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبتر، يعني النبيّ -صلوات الله وسلامه عليه-، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان من خديجة، وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبتر، فأنـزل الله تعالى هذه السورة. 

سبب نزول سورة الكوثر وكان في تفسير آياتها الخير العظيم وما ذكر الله به نهر الكوثر، فسورة الكوثر سورة جليلة عظيمة فهي من جانب تحدثنا عن بعض ما حبا الله به نبيه وفضله به وذلك نهر الكوثر، وهو من جانب آخر يرد على من كان يعتدي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بفحش وببذيء الكلام حين كان يصف النبي بأنه أبتر إذا مات، لا ولد من بعده يحمل اسمه فينقطع أثره ونسله بموته كما روى ذلك ابن العباس في رواية أخرى، فيروى بأنه قال: "كان العاص بن وائل يمر بمحمد -صلى الله عليه وسلم- ويقول: إني لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجال، فأنـزل الله تعالى: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ) من خير الدنيا والآخرة". العبرة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فمهما فعل الكفار فإن دائرة السوء تدور عليهم وحدهم، وكل كيد يتربصون به لأهل الحق هو باطل لا محالة، لذلك فليطمئن أهل الدعوات إن كان الله بجوارهم فإن سهامه لن تخطئ طريقها إلى أعدائه أبدًا.

تسمية سورة الكوثر
 تسمية سورة الكوثر، فالكوثر اسم يدل عل كثرة الخيرات التي أنعم الله بها على نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والتي كان أهمها نهر الكوثر وهو حوض للنبي -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة وما ذكر في صفاته، ومن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدًا، وتجب له شفاعة النبي. حيث وردت في ذكره الأحاديث من بينها ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كان جالسًا ذات يوم في صحابته، فغفا إغفاءةً ثم تبسم وقال لهم: "أَتَدْرون ما الكوثرُ؟ فقلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: فإنه نهرٌ وعَدنِيه ربي عزَّ وجَلَّ، عليه خيرٌ كثيرٌ، و حوضٌ تَرِدُ عليه أمتي يومَ القيامةِ، آنيتُه عدد النجومِ، فيَخْتَلِجُ العبدُ منهم، فأقولُ: ربِّ، إنه مِن أمتي، فيقول: ما تدري ما أَحْدَثَتْ بعدَك".


فضل سورة الكوثر
 لم يَثبت في فضل سورة الكوثر، كما الكثير من سور القرآن، أحاديثٌ ورواياتٌ في فضلها، لكن من المُمكن أن تستنتج بعض الفضائل العامَّة المُرتبطة بنهر الكوثر الذي أتت السُّورة على ذكره وسُمِّيت باسمه، ومن هذه الفضائل: 

1- ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: «قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ فَقُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ».

2- يُستخلص فضلٌ لسورة الكوثر من هذا الحديث الشَّريف، وهذا الفضل مُتمثلٌ في استبشار النبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- وضحكه عند نزول السُّورة عليه، ممّا يُشير إلى مكانتها وعِظمها، وهذا هو الحديث الشَّريف الوحيد الذي يمكن اعتباره مباشرًا في فضل السُّورة، أمَّا باقي الأحاديث والآثار فهي مُنصبَّةٌ على نهر الكوثر وصفاته وفضله.

3- ممَّا جاء في نهر الكوثر ووصفه ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال:(بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةُ).
 
4- وعدد ابن سيرين فضائل لسورة الكوثر في كتابه تفسير الجامع: أن من يقرأها في فرائضه ونوافله سقي يوم القيامة من ماء الكوثر شربة لا يظمأ بعدها.

5- من قرأها سقي من كل نهرٍ في الجنة.

6- من قرأها له عشر حسنات بعدد كل من قدم قُربانًا يوم النحر.

7- من يقرأها بالمنام بُشِّر بخيرٍ كثير في الدنيا والآخرة.

8- من قرأها 1000 مرة قبل النوم يرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام.

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تفسير سورة الكوثر
معنى هذه السورة العظيمة أن الله تعالى يخبر بما امتن به على نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذا الكوثر وهو الخير الكثير العظيم كما قال الله تعالى: «وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا»، ومنه الكوثر الذي في الجنة وهو نهرٌ أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصب منه ميزابان في حوضه صلى الله عليه وسلم الحوض المورود يوم القيامة الذي يرده المؤمنون من أمته صلوات الله وسلامه عليه .

ثم إن الله تعالى لما ذكر ما امتن به عليه من هذا الخير الكثير أمره أن يصلى وينحر له فقال عز وجل: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» فالصلاة هي الصلاة المعروفة وهي التعبد لله تعالى بالأفعال والأقوال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم والنحر هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدايا والضحايا وما يشرع من الذبائح فالجمع بين الصلاة والنحر يكون جمعًا بين عبادةٍ بدنية وعبادةٍ مالية.

وفي تفسير سورة الكوثر ، فإن قوله: «إن شانئك هو الأبتر» ، أي إن مبغضك الذي يبغضك هو الأبتر المقطوع الذي لا خير فيه ولا بركة وهذا كما يشمل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيًا فإنه يدخل فيه أيضًا من أبغض سنته وهديه فإن من أبغض سنته وهديه لا شك أنه مبتورٌ مقطوع وأن الخير كل الخير في إتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وتعظيمه بما هو أهلٌ له صلوات الله وسلامه عليه.

 أسرار سورة الكوثر
1- نزلت سورة الكوثر على الرسول محمد -صلّى الله عليه وسلّم- وهو في مكة وقبل الهجرة.
2- ويقع ترتيبها في القرآن الكريم الثامنة بعد المئة بين سور.
3- وهي السورة الأقصر بين سور القرآن الكريم كله وآياتها ثلاث دون البسملة.
4- وهي بعد العاديات بترتيب نزولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5- وبتعداد كلمات سورة الكوثر تجد أنها من عشر كلمات فقط واثنين وأربعين حرفًا.
6- وأوضح المفسرون أن معنى (إن شانئك) أي إن مُبغِضُك، و(الأبتر) هو مقطوع النسل، والكوثر كما قال صلى الله عليه وسلم: «هو نهر أعطانيه ربي في الجنة» ويصفه فيقول: «عليه خير كثير ترِّدُه أُمتي يوم القِيامة، آنيته عدد الكواكب».
7- وكشف المفسرون عن أن من الدلالة الإعجازية في هذه السورة القصير أنها أخبرت أن محمدًا عليه السلام أنّه سيمتلك نسلًا كالكوثر من ابنته فاطمة الزهراء، يظل ذكره حتى يوم يبعثون، وأنّ كل من يشتم (شانئ) الرسول الكريم سيكون أبتر، مع أنّ العاص بن وائل السهمي كان له العديد من الأولاد فلم يكن يظن أن ينقطع ذكره.
8- وعدد ابن سيرين فضائل لسورة الكوثر في كتابه تفسير الجامع: أن من يقرأها في فرائضه ونوافله سقي يوم القيامة من ماء الكوثر شربة لا يظمأ بعدها، ومن قرأها سقي من كل نهرٍ في الجنة ومن قرأها له عشر حسنات بعدد كل من قدم قُربانًا يوم النحر، ومن يقرأها بالمنام بُشِّر بخيرٍ كثير في الدنيا والآخرة.

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