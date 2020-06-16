سورة الكوثر .. إذا قرأتها في منامك فهذا ما سيحدث لك

سورة الكوثر وقراءتها في المنام، فيها يمكن القول بأن قراءة القرآن أو الاستماع له في المنام هو من الأمور الجيدة، إلا أن البعض يظن أنه كما لكل سورة بالقرآن حكمة وفضل خاصة بها، فإن رؤيتها في المنام قد يحمل دلالات وعلامات وإشارات عن حياة الإنسان، فعادة ما تؤرق الأحلام الناس، وقليلون هم من لا يكترثون ولا يبحثون عن تفسير أحلامهم المنامية، وماذا لو كانت رؤياهم متعلقة بقراءة سورة الكوثر بالمنام ، لعله يثير البشرى وفي الوقت ذاته له .
سورة الكوثر
سورة الكوثر هي واحدة من قصار السور بالجزء الثلاثين في القرآن الكريم، حيث إنها من السور القصيرة، وهي سورة مكية ، على قول جمهور المفسِّرين، وقال بعض السَّلف، كمجاهد والحسن وعكرمة وقتادة، أنَّها مدنيَّةٌ، وهو ما رجَّحه بعض المُعاصرين من المُفسِّرين، كالطاهر بن عاشور، وبناءً على القول بأنَّها مكيَّةٌ فهي السُّورة الخامسة عشرة في ترتيب نزول السُّور على النبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، حيث نزلت بعد سورة العاديات وقبل سورة التَّكاثر، وهي السُّورة رقم مئة وثمانية في ترتيب المُصحف الشَّريف، وعدد آياتها ثلاث آياتٍ، وتُعتَبر أقصر سورةٍ في القرآن الكريم لا من حيث عددُ آياتها؛ لأنَّ سورتيّ العصر والنَّصر كذلك آياتهما ثلاثة، لكنَّ سورة الكوثر اعتُبرت الأقصر من حيث عددُ كلماتها وحروفها.
سورة الكوثر مكتوبة
سورة الكوثر مكتوبة، وهي سورة قصيرة ، بل إنها أقصر سورة بالقرآن الكريم، وعدد آياتها ثلاث آيات، كما وردت في كتاب الله العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم : «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ(3)» صدق الله العظيم.