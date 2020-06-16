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سيارات

أسباب اهتزاز عداد RBM .. ووظيفة حساس IAC في السيارة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:42 ص
عداد RBM
عداد RBM
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اشرف عطية
أصبحت الحساسات هي أحد الأساليب الحديثة التي تعتمد عليها السيارات في تشغيل كافة الأجزاء الحيوية بكفاءة عالية، ومن الحساسات الهامة التي لا يعلم بها كثير من السائقين حساس IAC.

وظيفة حساس IAC تتلخص في التحكم عن طريق الكمبيوتر في زيادة أو خفض سرعة الحركة داخل محرك السيارة، كما يعمل على تثبيت سرعة دوران المحرك على الوضعية المنخفضة في حال توقف السيارة وفي أثناء دوران المحرك وهو حساس في غاية الاهمية و يساهم في تقليل استهلاك الوقود .

حساس IAC مسؤول عن رفع سرعة عدد دورات المحرك “عداد RPM” عند ارتفاع الحمل على المحرك نتيجة تشغيل مكيف السيارة، لكي يستمر عمل المحرك أثناء السرعة الخاملة، ولا يحدث انخفاض في إمدادات الطاقة إلى الأجهزة الكهربائية الموجودة في السيارة فهو يحدث توازن في المحرك علي حسب حاجتك .

ومن مؤشرات تلف حساس IAC هو حدوث اختلال وعدم انتظام في عدد لفات المحرك في السيارة، حيث يلاحظ السائق وجود تذبذب وعدم ثبات في عداد RPM  في السيارة، مع ارتفاع صوت المحرك عن المعتاد دون سبب منطقي و احيانا يتوقف المحرك عن العمل .
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