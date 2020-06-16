حيل بسيطة لتنظيف مقاعد السيارات القماش

كثير من السيارات لا يتوافر بها فرش جلد ومن المعروف أن الفرش الجلد سهل في تنظيفه و غالبية السيارات بها فرش قماش. غالبية







ويعتبر من إحدى عيوب الفرش القماش هو سرعة اتساخه وظهور البقع فيه ولا يعلم بعض السائقين كيفية تنظيفه و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





طرق تنظيف فرش السيارة القماش :



2- استخدم قطعة قماش تكون مبللة بماء فاتر وامسح بها على المقاعد جيدا.







3- استخدم مسحوق التنظيف والصابون مع القماش المبلل لإزالة البقع نهائيا .

5- في حالة وجود بقع دهنية؛ استخدم مساحيق تنظيف الثياب المنزلية.







لو فشلت كل المحاولات السابقة؛ فيوجد امامك حلين، الأول ان تقوم بفك الفرش وووضعه في غسالة الملابس او عند المتخصصين، والثاني ان تذهب إلى مغسلة سيارات وتقوم بغسيل السيارة كيماوي؛ فلن تجد بعدها اي بقع في السيارة و ستعيدها جديدة.



1- استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السيارة من الداخل والمقاعد الخاصة بها من الأتربة المتراكمة؛ لتسهل مهمتك .4-لو كانت البقع صعبة؛ استخدم الماء الساخن مع القماش في التنظيف .