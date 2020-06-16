التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه السعودية.









ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية ، صباح اليوم، من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.









وأضاف المالكي أن الميليشيات الإرهابية كانت تحاول استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء.

















وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي استمرار المحاولات الهمجية من قبل الميليشيا الحوثية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.









وأكد أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه المملكة وتم اعتراضها، بلغ 313 صاروخا باليستيا، وبلغ مجموع الطائرات دون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357.







