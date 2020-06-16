لمنع التلاعب بالمواطنين.. حملات تموينية وتفتيشية لضبط الأسواق بالشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية تكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية وبقالى التموين والمصانع الغذائية لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء ومنع التلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها فى السوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضافت وكيل وزارة التموين أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة لشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة (الصحة /الطب البيطرى /الزراعة) للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات التموينية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





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وأشارت إلى أن إدارة تموين ديرب نجم شنت حملة برئاسة محمد المرشدي مدير إدارة التفتيش على الانشطة التجارية بنطاق المركز وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محضر رقم 1221 لسنة 2020 جنح ضد "أ م ف" صاحب سوبر ماركت بشارع النصر بمركز ديرب نجم ، لبيعه بأسعار أزيد من سعرها الجبري.





كما تم تحرير محضر رقم 1222 لسنة 2020 جنح ضد " أ ع " صاحب بقالة بشارع المعهد الديني بمركز ديرب نجم ، للامتناع عن البيع للمواطنين واحتقار السلع، وتحرير محضر رقم 1223 لسنة 2020 جنح ضد " ع ف ع" صاحب محل بقالة بديرب البلد مركزديرب نجم ، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.





كما تم تحرير المحضر رقم 1224 لسنة 2020 جنح ضد " أ م ف" صاحب بقالة بديرب البلد بمركز ديرب نجم ، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.





وتواصل مديرية التموين حملاتها المفاجئة علي الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق المواطنين من الضياع أو الإهدار.