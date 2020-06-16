AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمنع التلاعب بالمواطنين.. حملات تموينية وتفتيشية لضبط الأسواق بالشرقية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية تكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية وبقالى التموين والمصانع الغذائية لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء ومنع التلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها فى السوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضافت وكيل وزارة التموين أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة لشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة (الصحة /الطب البيطرى /الزراعة) للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات التموينية والصحية  حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.


اقرأ أيضا:

تموين الشرقية: تحرير ١٧٢٢ محضرًا متنوعًا وضبط ٩ أطنان سلع غذائية

وأشارت إلى أن إدارة تموين ديرب نجم شنت حملة برئاسة محمد المرشدي مدير إدارة التفتيش على الانشطة التجارية بنطاق المركز وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محضر رقم 1221 لسنة 2020  جنح  ضد "أ م ف" صاحب سوبر ماركت بشارع النصر بمركز ديرب نجم ، لبيعه بأسعار أزيد من سعرها الجبري.


كما تم تحرير  محضر رقم 1222 لسنة 2020  جنح  ضد " أ ع " صاحب بقالة  بشارع المعهد الديني بمركز ديرب نجم ، للامتناع عن البيع للمواطنين واحتقار السلع، وتحرير محضر رقم 1223 لسنة 2020  جنح  ضد " ع ف ع"  صاحب محل بقالة بديرب البلد  مركزديرب نجم ، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.


كما تم تحرير  المحضر رقم 1224 لسنة 2020  جنح  ضد " أ م ف" صاحب بقالة بديرب البلد بمركز ديرب نجم ، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.


وتواصل مديرية التموين حملاتها المفاجئة علي الأسواق لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق المواطنين من الضياع أو الإهدار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى حملة تموينية بأجا.. ضبط لحوم ومصادرتها للذبح خارج السلخانة ..صور

تموين الشرقية.. تحرير 236 محضرًا متنوعًا خلال 3 أيام

ضبط 7 أطنان أسماك ورنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الغربية

ضبط لحوم مجمدة بدون بيانات وأخرى خارج السلخانة في حملة تموينية بـ أجا

ضبط 80 ألف قرص وعبوة دواء مجهولة المصدر وتشميع صيدليتين بالشرقية

خلال يومين.. ضبط مصنع ملابس بدون ترخيص وتحرير 291 محضرا تموينيا بالمنوفية

ترشيحاتنا

ست كشارية.. المتهم بقتل زوجته: علت صوتها فخلصت عليها

في عيد ميلاد بيومي فؤاد..تعرف على عمره الحقيقي

أصبحت شابة.. جنا عمرو تحتفل بعيد ميلادها في أحدث ظهور

صلاة الضحى كم ركعة لتجلب الرزق وتقيك الفقر؟ لا تصليها ركعتين

الأهلي على رأسها.. اتحاد الكرة يجتمع بـ 6 أندية لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي ومصير الدورى

الجمهور يهنئ داليا البحيري بمناسبة ظهور نتيجة مسحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور