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حوادث

فراخ نافقة تغلف وتباع للاستهلاك البشري.. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة فى عين شمس.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
فى ضربة موجعة للتجار معدومى الضمير، نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط أكثر من 4 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بعين شمس قبل طرحها بالأسواق.

فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن ثلاجة دواجن كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بإدارة الثلاجة بدون ترخيص وشرائه الدواجن النافقة من المزارع المختلفة "بثمن بخس" وتقطيعها وإعادة تعبئتها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 3 أطنان أجزاء دواجن "معبأة داخل أطباق" وطن هياكل دواجن "غير صالحة للاستهلاك الآدمى" ونصف طن دواجن" معبأة داخل أطباق بدون بيانات، وكرتونة تحوى زجاجات خل "تُستخدم لإزالة الروائح الكريهة من الدواجن قبل تعبئتها"، و2 ثلاجة تجميد و2 مفرمة "لفرم أجزاء الدواجن" وميزان وعدد 6 برميل فارغ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
فراخ نافقة تغلف وتباع للاستهلاك البشري.. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة فى عين شمس.. صور
فراخ نافقة تغلف وتباع للاستهلاك البشري.. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة فى عين شمس.. صور
فراخ نافقة تغلف وتباع للاستهلاك البشري.. ضبط 4 أطنان دواجن فاسدة فى عين شمس.. صور
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