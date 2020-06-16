تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات وتحويطات حديدية في حى الضواحى ببورسعيد

أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد أنه تم الانتهاء من إزالة جميع الإشغالات والتعديات بامتداد شارعى البترول والرحاب لاستكمال أعمال التطوير بمدخل بورسعيد الجديد





وأوضح رئيس الحى أن المعدات التابعة للحى قامت بتنفيذ 17 قرار إزالة إشغالات وتعديات على أملاك الدولة ومخالفات خروج على خط التنظيم بعمارات منطقه الرحاب المطله على طول امتداد الشارعين بمساحة إجمالية 2414 م.





ولفت قاسم إلى الأعمال حيث شملت 11 قرار إزالة تحويطات من الطوب الأحمر والحديد حول محيط البلكونات بالطوابق الأرضية للعمارات المطلة على الشارعين و6 قرارات هدم لمخازن من الطوب الأحمر.





وأشار رئيس الحي أن أعمال الإزالات هذه تأتى استكمالا لحملات الإزلات السابقة التى تم فيها إزالة تعديات تجار بيع الخردة ومخازن قطع غيار السيارات وكونترات قطع غيار السيارات المستعملة إضافة إلى إزالة مبنى خرسانى بارتفاع 13 م وعرض 200.





وتابع رئيس الحى أنه وفقًا لخطة لحى الموضوعة فإنه سيتم إزالة جميع مخالفات الخروج على خط التنظيم والتحويطات الحديدية حول محيط البلكونات بجميع مناطق الحى.





وناشد رئيس الحى جميع المواطنين الشرفاء التعاون مع الحى وإزالة هذه المخالفات طواعية قبل وقوعهم تحت طائلة القانون والمثول أمام النيابة العسكرية ودفع الغرامة المالية وفقًا لأحكام القانون.



