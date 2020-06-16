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أخبار العالم

وباء كورونا.. إيران تسجل 2563 إصابة و115 وفاة في يوم واحد فقط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:23 م
كورونا في ايران
كورونا في ايران
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على صالح
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي في إيران، سيما سادات لاري، عن تسجيل ما يصل إلى 2563 شخصًا أصيبوا بـ فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب المتحدثة الإيرانية، فقد توفي 115 آخرين جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.

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وأضافت أن حالة 2815 شخصًا لا تزال حرجة، لافتة إلى أن الوضع أكثر خطورة في مقاطعات خوزستان الغربية، وأذربيجان الغربية، وأذربيجان الشرقية، وكرمانشاه، ولورستان، وجولستان، وهرمزجان، وكردستان، ورضوي خراسان، وسيستان وبلوشستان.

وحتى الآن، تم إجراء أكثر من 1.29 مليون اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا.

وتواصل إيران مراقبة وضع فيروس كورونا في البلاد، ووفقًا لتقارير حديثة من المسؤولين الإيرانيين، فقد أصيب أكثر من 192400 شخصًا حتى الآن. وتعافى أكثر من 152600 شخص من المرض.

وتواصل ايران تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء المزيد من الانتشار، وبحسب ما ورد، تم جلب المرض إلى إيران من قبل رجل أعمال من مدينة قم الإيرانية، الذي ذهب في رحلة عمل إلى الصين، على الرغم من التحذيرات الرسمية. 

ومات الرجل في وقت لاحق جراء مضاعفات إصابته بالمرض، ولم تعلن طهران عن أول إصابات ووفيات بسبب الفيروس المستجد إلا في 19 فبراير الماضي.

وبدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية  في سوق للسمك في أواخر ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن كوفيد 19  جائحة، وتزعم بعض المصادر أن تفشي فيروس كورونا بدأ في نوفمبر 2019.

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