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رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة فيروس كورونا.. توفير سيارات للمتابعة والكشف بالأطقم الطبية للحالات المرضية.. وصرف الدواء للأمراض المزمنة وغير السارية.. واجتماع يوميّ بين وزيري التعليم العالي والصحة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:59 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
  • الحكومة:
  • ربط مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي بقاعدة بيانات الغرفة المركزية للصحة
  • توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة في المستشفيات
  • ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات التعليم العالي مع قاعدة بيانات وزارة الصحة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.


وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة لجميع المستشفيات، وكلّف بأن يتم عقد اجتماع يوميّ بين وزيري التعليم العالي والصحة، وكذا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.


كما طالب رئيس الوزراء بأن يكون هناك تنسيق كامل بين الوزارتين بشأن توفير غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعيّ للحالات الحرجة التي تحتاجها، مع التنبيه على فاعلية الخطوط الساخنة التي تقدم الخدمة للمواطنين.


وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على التوسع في خدمات متابعة الحالات المزمنة، والأمراض غير السارية بعيادات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وكذا توفير سيارات المتابعة، والكشف بالأطقم الطبية؛ لمتابعة الحالات المرضية، وصرف الدواء للأمراض المزمنة وغير السارية.


وأوضح المستشار نادر سعد، أنه تم أيضًا التأكيد على أهمية ربط مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بقاعدة بيانات الغرفة المركزية لوزارة الصحة؛ لضمان سرعة تحويل المرضى بين المنظومتين.


كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات التعليم العالي مع قاعدة بيانات وزارة الصحة؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية لوزارة الصحة وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقًا للأماكن الشاغرة لدى منظومتي الصحة والتعليم العالي.

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