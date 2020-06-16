AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المنظمة العربية للتنمية تصدر كتابا بعنوان الحكومة الرقمية في دائرة الاهتمام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:43 م
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية الادارية
Advertisements
أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عرضًا مصورًا لكتاب الحكومة الرقمية "دائرة الاهتمام"، والذي يدعو الحكومات لتطوير رؤى استراتيجية وشمولية مرتكزة على أسس علمية وعملية لضمان التحول السلس من هياكل العمل البيروقراطية إلى هياكل مرنة تتسم بالشفافية والاستجابة لمتطلبات مجتمعاتها والعصر الرقمي.


وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، إن الكتاب يوضح بأن ممارسات التحول الرقمي للحكومات لم تحقق بعد الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة والإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الرقمية وبما يدعمها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.


من جانبه، أوضح الدكتور علي الخوري، مؤلف الكتاب، أنه "بالنظر إلى المتغيرات والمتطلبات العالمية التي فُرضت على مجتمعاتنا وما نتج عنها من تحولات اجتماعية واقتصادية، فقد أصبحت الحكومات أمام خيار وحيد لا بديل عنه، وهو الانتقال من مناهج العمل بالفكر التقليدي إلى أنماط عمل استباقية مستشرفه للمستقبل ومبنية على العلم والمعرفة".


وأضاف: "مثل هذا التغيير لن يحدث إلا إذا قررت الحكومات تركيز دوائر اهتماماتها والأنماط القيادية على النتائج والأثر، فالحكومات بحاجة للارتقاء إلى مستوى مختلف من التفكير، مستوى يمكنهم من تطوير فهم وتصور واضح لدور الحكومات المستقبلية، ومن بعدها العمل على إعادة هندسة عملياتها ومنظومات عملها، وإطلاق مبادرات تربط أداء الجهاز الحكومي مع المتطلبات التنموية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العربية للتنمية الإدارية تناقش العمل عن بعد.. درويش: جائحة كورونا فرصة يجب استغلالها.. والإمارات: عشرة تغييرات ديناميكية قادتها الحكومة منذ بداية الأزمة

المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش المسؤولية الاجتماعية في ظل الأزمات

ترشيحاتنا

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

بعد تكرار حالات انتحار مصابي كورونا.. هل المنتحر كافر؟ ..الإفتاء تحسم الجدل

نشر اخبار مغلوطة عن السجون .. الداخلية تدرس اتخاذ اجراءات قانونية تجاه جمال عيد

زعلان من ماجد المصري.. محمد سامي: لست نادما على خلافي مع غادة عبد الرازق

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

أحمد شوبير: أنا مش محامي الأهلي.. واسألوا الزمالك عن مواقف المارد الأحمر في الأزمات

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة