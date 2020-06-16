المنظمة العربية للتنمية تصدر كتابا بعنوان الحكومة الرقمية في دائرة الاهتمام

أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عرضًا مصورًا لكتاب الحكومة الرقمية "دائرة الاهتمام"، والذي يدعو الحكومات لتطوير رؤى استراتيجية وشمولية مرتكزة على أسس علمية وعملية لضمان التحول السلس من هياكل العمل البيروقراطية إلى هياكل مرنة تتسم بالشفافية والاستجابة لمتطلبات مجتمعاتها والعصر الرقمي.





وفي هذا الصدد، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، إن الكتاب يوضح بأن ممارسات التحول الرقمي للحكومات لم تحقق بعد الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة والإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الرقمية وبما يدعمها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.





من جانبه، أوضح الدكتور علي الخوري، مؤلف الكتاب، أنه "بالنظر إلى المتغيرات والمتطلبات العالمية التي فُرضت على مجتمعاتنا وما نتج عنها من تحولات اجتماعية واقتصادية، فقد أصبحت الحكومات أمام خيار وحيد لا بديل عنه، وهو الانتقال من مناهج العمل بالفكر التقليدي إلى أنماط عمل استباقية مستشرفه للمستقبل ومبنية على العلم والمعرفة".





وأضاف: "مثل هذا التغيير لن يحدث إلا إذا قررت الحكومات تركيز دوائر اهتماماتها والأنماط القيادية على النتائج والأثر، فالحكومات بحاجة للارتقاء إلى مستوى مختلف من التفكير، مستوى يمكنهم من تطوير فهم وتصور واضح لدور الحكومات المستقبلية، ومن بعدها العمل على إعادة هندسة عملياتها ومنظومات عملها، وإطلاق مبادرات تربط أداء الجهاز الحكومي مع المتطلبات التنموية".