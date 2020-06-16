تطهير وتعقيم.. استعدادات مكثفة لـ امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعا مع رؤساء المراكز و المدن و الأحياء و مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الإستعدادات النهائية لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020





وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظه ورمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية و التعليم و الدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية و الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة و الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي و الدكتور أحمد علي مدير مرفق إسعاف الشرقية.





أكد المحافظ الإجتماع على ضرورة الإنتهاء من تجهيز اللجان وإستكمال الإجراءات الإحترازية والوقائية و أعمال التطهير و التعقيم داخل مقار اللجان الإمتحانية والإستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان ، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية وتوفير سبل الراحة لإستقبال الطلاب ورؤساء اللجان و المراقبين.

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وخلال الإجتماع وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير و التعقيم قبل بدء وعقب الإنتهاء من الإمتحانات بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة و الكمامة الواقية و القفازات الطبية بصفة يومية والإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا باول وعدم السماح بتراكمها منعا لإنتشار الأوبئة و الأمراض وحفاظا على البيئة و الصحة العامة.





شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية و التعليم و الأمن و الصحة و التأمين الصحي ومرفق الإسعاف و المستشار العسكري ورؤساء المراكز و المدن كلا فيما يخصه لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة وغرف الكنترول والتصدي لظاهرة الغش والتأكيد علي تواجد طبيب أوزائرة صحية داخل اللجان للتعامل مع أي أحداث طارئة، وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير و إنتظام الإمتحانات و المقرر إنطلاقها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.





وخلال الإجتماع اكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية و التعليم و أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية تضم ممثلا عن مديرية الصحة و التأمين الصحي و مرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقلها فورا لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات.

فيما أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة انه تم تجهيز فريق طبي من الإدارات الصحية للمرور على لجان الإمتحانات لمتابعة الإجراءات الإحترازية و الوقائية و التعامل الفوري مع أي حالات إشتباه او إصابة بالفيروس، مطالبا مديري الإدارات التعليمية بتخصيص حجرة آمنة بكل مدسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء لتقوم المديرية بنقلها للمدفن الصحي طبقا للإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن.





ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية أن الفرع قام بتشكيل لجنان فرعية لمتابعة أي أحداث طارئة خلال أداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة والأزهرية كما سيتم تواجد ممثلا عن هيئة التأمين الصحي بغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، للتعامل مع أي حالات إشتباه او إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى انه تم تخصيص غرفة عزل بكل مدرسة للتعامل مع أي حالات اشتباه الاصابه بالفيروس خلال فترة الإمتحان





وأشار الدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف أنه تم التنسيق مع مديريتي التربية و التعليم و الصحة وهيئة التأمين الصحي لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة و الأزهرية حيث من المقرر تواجد مندوب في غرفة العمليات الرئيسية للتنسيق والتعامل الفوري مع الحالات المشتبه إصابتها، بالإضافة إلى أنه تم تحديد أماكن لتمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لنقل حالات الإشتباه او الإصابة بالفيروس لمستشفى الإحالة لتلقي العلاج اللازم .





وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية و المشرفة على إمتحانات شهادتي الثانويه العامة و الأزهرية لتوفير اقصى درجات الحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب و للمراقبين و لرؤساء اللجان متنميا لهم التوفيق في الإمتحان و تحقيق اعلى الدرجات، مؤكدا انه سيواصل زياراته التفقدية المفاجئة للمدارس المخصصة لإستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها أمام الطلاب لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين الي 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 الاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة رئيسيه.