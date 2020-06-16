252 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.





وبحسب بيان، الثلاثاء، تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (252) درجة للحاصلين علي نسبة 90% والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين علي نسبة 77.5% والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين علي نسبة 50 %.





وأكد المحافظ أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي القادم 1091 فصل دراسي.





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كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.





يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020 116 ألفا و689 طالبا وطالبة حضر منهم 116 الف و 585 طالب وطالبه ونجح منهم 116 ألفا و585 طالب وطالبة وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 104 طالب وطالبه.