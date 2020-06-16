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تعليم

252 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:35 م
محافظ الشرقية يعتمد
محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني
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محمد الطحاوي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.


وبحسب بيان، الثلاثاء، تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (252) درجة للحاصلين علي نسبة 90% والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين علي نسبة  77.5% والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين علي نسبة 50 %.


وأكد المحافظ  أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي القادم 1091 فصل دراسي.


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كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2020 /2021 م  وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.


يذكر أن أعداد الذين تقدموا  لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020   116 ألفا و689 طالبا وطالبة حضر منهم 116 الف و 585 طالب وطالبه ونجح منهم 116 ألفا و585 طالب وطالبة وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 104 طالب وطالبه.

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