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برلمان

مطالب بأكثر من 2 مليار جنيه.. الحصري: موازنة الزراعة والري جاءت على خلاف التوقعات السابقة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، ان موازنة قطاعى الزراعة والرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،  جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية، حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة. 


وأضاف الحصرى خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، رأينا الفلاح يقدم جهودا كبيرة في الوقت الحالي كما رأينا التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم في ظروف صعبة،  نظرا لعدم توافر بعض المتتجات في بعض أسواق الدول. 


ووجه الحصرى، الشكر للحكومة لزيادة  الإعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع  الزراعة بقيمة زيادة نحو ٥٨٦ مليون جنيه، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الرى بزيادة نحو ٣٣٨ مليون جنيه. 

 
وأوصى  رئيس لجنة الزراعة، باستكمال بعض المشروعات  القومية بقطاع الزراعة، في الموازنة الجديدة، وذلك بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمى بنحو ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية اليكترونيا.


وكذلك زيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية الى نحو ٣٠٠ مليون جنيه. 


وحول قطاع الرى، أشار الى انه تبين للجنة ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالإضافة الى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروضا اجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، مشيرا الى ان اجمالى المطالبات لقطاع الرى تصل نحو مليار و ٨٥٦ مليون جنيه. 


واختتم الحصرى، كلمته بتوجيه الشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس على سعة صدره وحكمته في إدارة المجلس، وكذلك توجيه الشكر للجنة الخطة والموازنة على جهودها في مناقشة الموازنة العامة. 


ومن جانبه، داعب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، هشام الحصرى، قائلا، "مش ماشية عليك رئيس لجنة الزراعة اللى يشوفك كده ميقولش انك رئيس لجنة الزراعة".
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