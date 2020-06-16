بالأسماء والدرجات.. محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.





حيث اعتمد محافظ الشرقية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي علي النحو التالي

مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 250 درجة

مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 250 درجة

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مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر240 بدرجة

مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم ( 2 ) 235 عام والمهني 190

اللواء عبد المنعم ابو المجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 235 عام 170 مهني

مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 235

مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 240درجة

مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 235

بلبيس الصناعية بنين 235 عام 200 مهني

بلبيس الصناعية بنات 235 عام 200 مهني

مشتول السوق الصناعية بنين 235

مشتول الصناعية بنات 235

منيا القمح الصناعية بنين 235 عام 200 مهني

منيا القمح الصناعية بنات 235 عام 200 مهني

مشهور الصناعية المشتركة بالسعديين 235 عام 170 مهني

ديرب نجم الصناعية بنين 235

ديرب نجم الصناعية بنات 235

العصايد الصناعية المشتركة 230

ابو حماد الصناعية المشتركة 235

عبد الحليم خزبك الصناعية المشتركة 235

البوز الصناعية بنات 235

القرين الصناعية المشتركة 235

ههيا الصناعية بنين235 عام 200 مهني

ههيا الصناعية بنات 235 عام 200 مهني

ابو كبير المعمارية 235 عام 180 مهني

ابو كبير الصناعية بنات 240

الرحمانية الصناعية المشتركة 235

امرالله بليغ الصناعية المشتركة 235

كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام مهني 200

حسن طه الصناعية المشتركة 235

فاقوس الصناعية بنين 240

فاقوس الصناعية بنات 240

الحسينية الصناعية المشتركة 235

الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 235

القنايات الصناعية المشتركة 235 عام 170 مهني