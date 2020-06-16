بالأسماء والدرجات.. محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2019- 2020.
حيث اعتمد محافظ الشرقية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي علي النحو التالي
مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 250 درجة
مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 250 درجة
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مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر240 بدرجة
مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم ( 2 ) 235 عام والمهني 190
اللواء عبد المنعم ابو المجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 235 عام 170 مهني
مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 235
مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 240درجة
مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 235
بلبيس الصناعية بنين 235 عام 200 مهني
بلبيس الصناعية بنات 235 عام 200 مهني
مشتول السوق الصناعية بنين 235
مشتول الصناعية بنات 235
منيا القمح الصناعية بنين 235 عام 200 مهني
منيا القمح الصناعية بنات 235 عام 200 مهني
مشهور الصناعية المشتركة بالسعديين 235 عام 170 مهني
ديرب نجم الصناعية بنين 235
ديرب نجم الصناعية بنات 235
العصايد الصناعية المشتركة 230
ابو حماد الصناعية المشتركة 235
عبد الحليم خزبك الصناعية المشتركة 235
البوز الصناعية بنات 235
القرين الصناعية المشتركة 235
ههيا الصناعية بنين235 عام 200 مهني
ههيا الصناعية بنات 235 عام 200 مهني
ابو كبير المعمارية 235 عام 180 مهني
ابو كبير الصناعية بنات 240
الرحمانية الصناعية المشتركة 235
امرالله بليغ الصناعية المشتركة 235
كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام مهني 200
حسن طه الصناعية المشتركة 235
فاقوس الصناعية بنين 240
فاقوس الصناعية بنات 240
الحسينية الصناعية المشتركة 235
الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 235
القنايات الصناعية المشتركة 235 عام 170 مهني