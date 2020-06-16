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أبرز العلاجات المستخدمة لأعراض فيروس كورونا حول العالم.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:24 م
علاج فيروس كورونا
علاج فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الحدث العربية تقرير عن الأدوية التي تم استخدامها في علاج فيروس كورونا ويوضح فاعلية كل دواء في التعامل مع الفيروس .


قال التقرير ، إن عقار الهيدروكسي كلوروكين لم تثبت الأبحاث فاعليتها في علاج حالات فيروس كورونا وبعد ذلك قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسحبه .


وأضاف أن عقار ريمديسيفير تم السماح باستخدامه لمرضى الحالات الحرجة وهناك جدل قائم حول فاعلية هذا الدواء في علاج حالات فيروس كورونا.



واوضح أن عقار EIDD_2801 قامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بإعطاء تراخيص للبدء في الاختبارات البشرية واكدوا ان هذا العقار اعطي نتائح علي الحيوانات ويمنع الاصابة الحادة للرئة .




وتابع أن عقار الأفيجان اليباني هو عقار مضاد للفيروسات وتم اعتماده سنة 2014 ويؤثر علي انقسام الفيروس .


واستكمل أن روسيا أنتجت دواء أفيفافير والذي وصل نسبة نجاحه إلى 90% في علاج حالات فيروس كورونا وتم اختباره علي 330 مصاب.



واشار الي ان هناك كثير من دول العالم قامت باستخدام بلازما المتعافين في علاج حالات فيروس كورونا ونتائجها مبشرة ولكن لم يتم اعتماده كعلاج للفيروس .



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