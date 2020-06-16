بإطلالة أنيقة.. سوار النجار تخطف الأنظار خلال قضاء إجازتها فى البحر

نشرت المطربة التونسية سوار النجار مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت " سوار النجار " في الفيديو وهي تستمتع بالاجازة الصيفية على البحر حيث كانت ترتدى ملابس أنثوية أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.





وعلقت سوار النجار قائلة: "يارب يشيل هالوباء وترجع حياتنا طبيعية 🙏"



