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فن

بإطلالة أنيقة.. سوار النجار تخطف الأنظار خلال قضاء إجازتها فى البحر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:18 م
سوار النجار
سوار النجار
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محمد بدران
نشرت المطربة التونسية سوار النجار مقطع  فيديو قصير لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سوار النجار" في الفيديو وهي تستمتع بالاجازة الصيفية على البحر حيث كانت ترتدى ملابس أنثوية أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.

وعلقت سوار النجار قائلة: "يارب يشيل هالوباء وترجع حياتنا طبيعية 🙏"

جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.
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