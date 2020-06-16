بإطلالة أنيقة.. سوار النجار تخطف الأنظار خلال قضاء إجازتها فى البحر

نشرت المطربة التونسية سوار النجار مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سوار النجار" في الفيديو وهي تستمتع بالاجازة الصيفية على البحر حيث كانت ترتدى ملابس أنثوية أنيقة، ونالت إعجاب متابعيها.
وعلقت سوار النجار قائلة: "يارب يشيل هالوباء وترجع حياتنا طبيعية 🙏"
جدير بالذكر بأن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.