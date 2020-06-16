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رياضة

فتحي مبروك: نادي الزمالك لديه مبرراته لرفض عودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:51 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
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محمد رشاد
قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إن نادي الزمالك هو نادي كبير ولديه جماهيرية كبيرة ولا أعتقد أن رفضه استكمال الموسم يعود لابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري.

وأشار "مبروك" خلال تصريحات اذاعية لراديو أون سبورت، إلى أن هناك 14 ناديًا أبدوا اعتراضهم على استكمال بطولة الدوري، وهي نسبة ليست بقليلة، متسائلا: "هل الاعتراض هنا لأمور مادية أم فنية".

وأضاف: "بالنسبة للزمالك، لا أعتقد أن اعتراضه بسبب ابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري، أعتقد أن هناك أسباب أخرى ربما تتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني".

وتابع: "يجب وضع بروتوكول صحي شامل يتم تطبيقه، وهذا ما فعلته الدوريات الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا، حيث قامت بوضع بعض القواعد والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية".

وعن رأيه في اعتراض الأندية قال مبروك: "هناك لوائح لدى اتحاد الكرة المصري عليه تطبيقها".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أمس الاثنين، عودة تدريبات كرة القدم بداية من يوم 20 يونيو الجاري وفقًا لإجراءات وقائية وإحترازية محددة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو المقبل.
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