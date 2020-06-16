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محافظات

تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:23 م
خروج أكبر معمرة من
خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل
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محمد الطحاوي

حالة من السعادة الغامرة سيطرت على الطاقم الطبي بمستشفي العزل بالسعديين عقب خروج أكبر معمرة بمحافظة الشرقية وشفائها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".


فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية خروج"فتحية ع" والتي تبلغ من العمر ٩٦ عاما، وتعتبر أكبر معمرة دخلت مستشفيات العزل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد.


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وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.


الجدير بالذكر أن الدكتور هشام مسعود أعلن صباح اليوم عن خروج ٧٦٢ حالة شفاء بمحافظة الشرقية حتى الآن كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لترتفع معدلات الشفاء حتى الآن بالمحافظة، منهم ١٧٠ حالة بعزل الزقازيق، ١٤٢ بـ مستشفى السعديين، و ١٠٠ بمستشفى أبو حماد المركزي، و ٨٨ بمستشفى منيا القمح المركزي، ٥١ بعزل فاقوس، ٤٨ بمستشفى بلبيس، ٢٩ حالات بالصدر، و ٢٨ بمستشفى ههيا، و ٢٢ بمستشفى الإبراهيمية، و ٢١ بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و ٢١ بمستشفى ديرب نجم المركزي، و ١٦ بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٩ بحميات الزقازيق، و ٧ بمستشفى مشتول السوق المركزي، و ٧ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و٢ بحميات فاقوس، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، وحالة بمستشفى أبو كبير.


وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير المستشفى، وجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور
تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور
تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور
تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور
تجاوزت 96عاما .. خروج أكبر معمرة من مستشفيات العزل بعد تماثلها للشفاء.. صور
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