صحة بني سويف: 250 درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف ، اليوم الثلاثاء ، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، عن فتح باب القبول بـ8 مدارس للتمريض "7 للبنات ومدرسة للبنين" تابعة للمديرية بمراكز وقرى المحافظة بحد أدنى250 درجة لقبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية.





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نشرت مديرية الصحة ببني سويف بيانًا لها على صفحتها بـ"فيس بوك" يتضمن شروط واجراءات التقدم بجميع مراكز المحافظة ، موضحًا به شرط ألا أن يكون سن الطالبة لا يقل عن 15 سنة، ولا يزيد على 18 سنة، وألا يقل الطول عن 150 سنتيمترا، وغير متزوجة، وأن القبول سيقتصر على أبناء المحافظة والمركز الذي منح الشهادة الإعدادية، وذلك حرصًا على مبدأ التوطين، وضرورة إجتياز المتقدمين لـ4 اختبارات "الطبي والنفسي والإملاء وكشف الهيئة".









وحّددت إدارة التدريب ومدارس التمريض بصحة بني سويف، مواعيد قبول ملفات الطالبات الراغبات في التقدم ، بداية من يوم 6 يوليو المقبل وحتى 22 يوليو القادم، على 3 مراحل حسب المجموع تيسيرًا على الطالبات ، ومنعًا للتكدس والزحام.



