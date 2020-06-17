ينبع تحصد ذهبية وبرونزية الخط العربي والزخرفة الإسلامية بالسعودية

حصد تعليم ينبع بالمملكة العربية السعودية، الميدالية الذهبية والبرونزية في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية في دورتها الخامسة على مستوى المملكة للمرحلة الثانوية والذي تم تحكيم نهائياته بالمدينة المنورة.





اقرأ أيضا|| بفعاليات متميزة.. انطلاق فعاليات مهرجان حوران الأول للتراث الشعبي السوري في درعا

وحصدت الطالبة مكية أحمد الحسني المركز الأول والميدالية الذهبية في أولمبياد الزخرفة الإسلامية مجال (من وحي الحرمين)، فيما حققت الطالبة روان نذير برناوي المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد الخط العربي مجال (مصابيح الهدى) .





وثمن مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبد الله العقيبي الإنجازات المتوالية لطالبات ينبع ، مشيرًا إلى أنه إنجاز يضاف للسجل الحافل بالعطاء المتميز، مقدما تهانيه للطالبتين الفائزتين والقائمات على المسابقة.





من جانبها أوضحت منسقة البرنامج مشرفة النشاط الفني والمهني هناء الصبحي، أن أولمبياد الزخرفة الإسلامية مسار من (وحي الحرمين) هي مسابقة تنافسية في الزخرفة الإسلامية (زخارف الحرمين الشريفين) وإبراز جمالياته من خلال ورش تأهيلية يتم فيها التدريب على أسس الزخرفة الإسلامية وأنماطها ويتم تصميم وحدة زخرفية مستوحاة من صورة لزخارف الحرم المكي أو النبوي باستخدام ظاهرة النظام التكراري الزخرفي ومن ثم إنتاج زخارف إسلامية إبداعية مبتكرة في المرحلة النهائية.





وعن أولمبياد الخط العربي مسار(مصابيح الهدى) أوضحت الصبحي ، أن المسابقة مستوحاة من أسماء أمهات المؤمنين وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن باستخدام النظام البنائي التكراري وإبراز جماليتها من خلال ورش تدريبية على تقنيات الخط الكوفي والديواني والثلث باستخدام القصبة والحبر الأسود بحيث يتم إنتاج خطوط عربية جميلة إبداعية.