تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أُطر مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك فى ضوء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية وتطوير وتنمية بعض القرى المصرية وكذا تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ مجازر جديدة أو أية أعمال إنشائية أخرى، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ،والتنفيذيين ، و رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و الغاز والرى و مديرية الطرق .





واستهلت المحافظ ذلك الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى بأعمال المرحلة الأولى بقرى "البصارطة والبصايلة" مركز دمياط و"العزازمة" بمركز فارسكور و " أبو راشد" بمركز كفر سعد و " الكحيل " بمركز كفر البطيخ من تدعيم وانارة الطرق الداخلية وتغطية لترعة الخياطة مرورا بقرية البصارطة بطول ٥٥٠ م وذلك بتكلفة إجمالية ٣٩.٢٤ مليون جنيه، إذ وجهت محافظ دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد نهو كافة الأعمال المتبقية بتلك المرحلة...





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وفى سياق متصل... بحثت الدكتورة منال عوض محاور ومتطلبات المرحلة الثانية بتلك القرى وكذا قرى اللوزى بكفر سعد والرحامنة بفارسكور و السواحل بكفر البطيخ لتنفيذ أعمال استكمال تغطية ترعة البصايلة بطول ٦٠٠ م و مساقى وترع أخرى.





كما ناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع رصف وانارة داخلية ومد خدمات صرف صحي وإحلال وتجديد خطوط المياه وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار ووحدة بيطرية ورصف شوارع وانارة الطرق بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز شباب و مدارس .





كما ناقشت آليات التنفيذ بخطواتها المختلفة، إذ أكدت المحافظ على سرعة دراسة تلك المشروعات و ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة لتحقيق طفرة بتلك القرى لخدمة أبنائها..