AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:33 م
اجتماع قيادات دمياط
اجتماع قيادات دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أُطر مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمرحلتيه الأولى والثانية، وذلك فى ضوء المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية وفقًا للاتفاق المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد مقرات وحدات محلية وتطوير وتنمية بعض القرى المصرية وكذا تطوير ورفع كفاءة وتنفيذ مجازر جديدة أو أية أعمال إنشائية أخرى، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ،والتنفيذيين ، و رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى و الكهرباء و الغاز والرى و مديرية الطرق . 

واستهلت المحافظ ذلك الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى بأعمال المرحلة الأولى بقرى "البصارطة والبصايلة" مركز دمياط و"العزازمة" بمركز فارسكور و " أبو راشد" بمركز كفر سعد و " الكحيل " بمركز كفر البطيخ من تدعيم وانارة الطرق الداخلية وتغطية لترعة الخياطة مرورا بقرية البصارطة بطول ٥٥٠ م وذلك بتكلفة إجمالية ٣٩.٢٤ مليون جنيه، إذ وجهت محافظ دمياط بوضع جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد نهو كافة الأعمال المتبقية بتلك المرحلة... 

اقرأ أيضا:

وفى سياق متصل... بحثت الدكتورة منال عوض محاور ومتطلبات المرحلة الثانية بتلك القرى وكذا قرى اللوزى بكفر سعد والرحامنة بفارسكور و السواحل بكفر البطيخ لتنفيذ أعمال استكمال تغطية ترعة البصايلة بطول ٦٠٠ م و مساقى وترع أخرى.

كما ناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع   رصف وانارة داخلية ومد خدمات صرف صحي وإحلال وتجديد خطوط المياه وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار ووحدة بيطرية ورصف شوارع وانارة الطرق بالإضافة إلى رفع كفاءة مراكز شباب و مدارس .

 كما ناقشت آليات التنفيذ بخطواتها المختلفة، إذ أكدت المحافظ على سرعة دراسة تلك المشروعات و  ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة لتحقيق طفرة بتلك القرى لخدمة أبنائها..
تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط
تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط
تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط
تعرف على أعمال المرحلة الأولى من مشروع القرى الأكثر احتياجًا بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب..إزالة ٤٥ حالة تعدِ على أملاك الدولة في دمياط.. صور

رغم كورونا .. إنشاء وتطوير مدارس دمياط

تعرف على مشروعات دمياط لتطوير الأندية وبناء المعاهد الأزهرية ومحطات الكهرباء

بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه.. تنفيذ 60 مشروعا استثماريا وتنمويا بدمياط في عيدها القومي

إزالة 12 حالة تعدِ على أراضى زراعية بدمياط

منال عوض: دمياط سجلت مؤشرات عالية في التعامل مع التعديات

ترشيحاتنا

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

السيسى يبحث مع ملك البحرين هاتفيا آخر تطورات الأحداث في ليبيا

فؤاد عودة: إيطاليا تعيش فى المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لفيروس كورونا

الصحة: فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع المحافظات لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

شعبة الأدوية تحذر من ديكساميثازون: يحتوي على كورتيزون.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور