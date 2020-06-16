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رياضة

بكلمات رومانسية.. أحمد حجازي يحتفل بعيد زواجه على إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:26 م
احمد حجازى
احمد حجازى
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محمد بدران


حرص أحمد حجازى، لاعب الأهلي السابق، ومدافع ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الاحتفال بعيد زواحه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام". 

ونشر احمد حجازي صور له بصحبة زوجته وعلق قائلًا "ذكرى زواجنا مجرد احتفال مؤقت لكن زواجنا هو احتفال خالد"

يشار إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أغلق ملف أحمد حجازي مدافع ويست برومتش الإنجليزي بعد أن تمسك الأخير بالبقاء في «بلاد الضباب» ومواصلة رحلته الاحترافية.


واستقر الجهاز الفني على أن يكون أسامة جلال هو البديل الفعلي لتلك الصفقة خاصة أن نفس الموقف بالنسبة لباهر المحمدي الذي يبدو أن هناك طرف ثالث بدأ بالتدخل في صفقات القلعة الحمراء.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يعود للنشاط مرة أخرى يوم 20 من الشهر المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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