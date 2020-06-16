AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هيلدر كريستوفاو على أعتاب الدوري السعودي من جديد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:29 م
هيلدر كريستوفاو
هيلدر كريستوفاو
Advertisements
حسام الحارتي
ذكرت صحيفة آبولا البرتغالية أن هيلدر كريستوفاو مدرب نادي النصر السابق،  تلقى عرضًا خلال الأيام الماضية من فريق العدالة، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي يدرس العرض التي تلقائه في الوقت الحالي خصوصا ف يظل عودة بطولة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس المقبل عقب علان التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأكدت أن المدرب البرتغالي سبق له قيادة نادي النصر بشطل مؤقت  خلال العام الماضي عقب قالة المدرب دانيال كارينيو  ليستمر تواجده حتي  تم التعاقد مع المدرب الحالي روي فيتوريا 

ويحتل العدالة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، من خلال الفوز في 3 مرات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 11 لقاء.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب المنتخب.. صفقة انتقال حمد الله إلى نيوكاسل مهددة بالفشل

النصر السعودي يحسم مصير حمد الله وأمربط

30 مليون ريال تهدد استمرار روي فيتوريا مع النصر السعودي

مدرب النصر السعودي: لا أشعر بالندم على أي قرار رياضي اتخذته

ترشيحاتنا

لحظات مرعبة.. أشباح تمارس تمارين في صالة رياضية في الهند

"تعافي بطيء" .. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لها.. فيديو

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

لجنة مكافحة كورونا تعلن عن وجود سلالتين لـ كوفيد 19 بمصر.. فيديو

السيسى يبحث مع ملك البحرين هاتفيا آخر تطورات الأحداث في ليبيا

AdvertisementS

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

ماجد سامى للخطيب:هل فوز الأهلى بدرع نادى القرن حقيقى أم محسوبية

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

تعليقا على بيان الأهلي.. تركي آل الشيخ: أثق في القضاء المصري.. ومصر وقيادتها وشعبها في قلبي

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

الدوري راجع .. ننشر تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بقيادة الخطيب

إنذار على يد محضر من تركى آل الشيخ للأهلي لرد 228 مليون جنيه خلال أسبوع

كارتيرون يعلن تمسكه بـ مدافع الزمالك المخضرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور