هيلدر كريستوفاو على أعتاب الدوري السعودي من جديد

ذكرت صحيفة آبولا البرتغالية أن هيلدر كريستوفاو مدرب نادي النصر السابق، تلقى عرضًا خلال الأيام الماضية من فريق العدالة، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري السعودي.
وأوضحت أن المدرب البرتغالي يدرس العرض التي تلقائه في الوقت الحالي خصوصا ف يظل عودة بطولة الدوري السعودي يوم 4 أغسطس المقبل عقب علان التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأكدت أن المدرب البرتغالي سبق له قيادة نادي النصر بشطل مؤقت خلال العام الماضي عقب قالة المدرب دانيال كارينيو ليستمر تواجده حتي تم التعاقد مع المدرب الحالي روي فيتوريا
ويحتل العدالة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، من خلال الفوز في 3 مرات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 11 لقاء.
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .