هيلدر كريستوفاو على أعتاب الدوري السعودي من جديد

وأكدت أن المدرب البرتغالي سبق له قيادة نادي النصر بشطل مؤقت خلال العام الماضي عقب قالة المدرب دانيال كارينيو ليستمر تواجده حتي تم التعاقد مع المدرب الحالي روي فيتوريا

ويحتل العدالة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، من خلال الفوز في 3 مرات، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 11 لقاء.





وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .



