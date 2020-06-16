عوض تاج الدين: مصر تتابع التطورات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تتابع اى تطورات عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا على مستوى العالم سواء كان دواء قديم او حديث.





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن دواء الديكساميثازون هو أحد مركبات الكورتيزون وهو يستخدم لعلاج أمراض كثيرة وله استخداماته وله بعض الآثار الجانبية .





وأوضح أن الكورتيزون يعالج حالات الحساسية وحالات السد الرئوي وتليف الرئة وبالتالي نستخدمه بطريقة معينة حتى لا تحدث بعض الاثار الجانبية.





وتابع : أن دواء الكورتيزون متواجد ويتم استخدامة واكد علي انه كان من ضمن الوسائل العلاجية لبعض الحالات وهو متواجد في بروتوكول وزارة الصحة في منذ انتشار فيروس كورونا.





واستكمل : ان دواء الكورتيزون يعمل على تقليل المشاكل داخل الرئة نتيجة للالتهاب الرئوي الشديد.