AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عوض تاج الدين: مصر تتابع التطورات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:23 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تتابع اى تطورات عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا على مستوى العالم سواء كان دواء قديم او حديث.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن دواء الديكساميثازون هو أحد مركبات الكورتيزون وهو يستخدم لعلاج أمراض كثيرة وله استخداماته وله بعض الآثار الجانبية .

وأوضح  أن الكورتيزون يعالج حالات الحساسية وحالات السد الرئوي وتليف الرئة وبالتالي نستخدمه بطريقة معينة حتى لا تحدث بعض الاثار الجانبية.

وتابع : أن دواء الكورتيزون متواجد ويتم استخدامة واكد علي انه كان من ضمن الوسائل العلاجية لبعض الحالات وهو متواجد في بروتوكول وزارة الصحة في منذ  انتشار فيروس كورونا.

واستكمل : ان دواء  الكورتيزون  يعمل على تقليل المشاكل داخل الرئة نتيجة للالتهاب الرئوي الشديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

تاج الدين: هناك ٤٠ بحثا عالميا لإيجاد علاج يقضي علي كورونا.. فيديو

بشرى سارة .. دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا

بعد تراجع الصحة عن استخدامه.. كل ما لاتعرفينه عن دواء هيدروكسي كلوروكين

عوض تاج الدين: بلازما المتعافين أثبتت نجاحا في الشفاء من كورونا

تاج الدين يزف بشرى للمصريبن حول الحصول على حصة من أول لقاح لفيروس كوفيد 19.. ويؤكد: بلازما المتعافين أثبتت نجاحا في الشفاء من كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

العقد اتسرق .. هيفاء وهبي تنشر تفاصيل أولى جلسات إثبات محمد وزيري الزواج منها

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

اعملي باي باي يا جهاد.. ضبط متهمة جديدة في شبكة رامو مزاجو لتصوير الأفلام الإباحية

7 طرق فعالة للتخلص من الناموس نهائيا.. النعناع والثوم أبرزها

أشرف الفقي: الفيروس ينتقل عن طريق الهواء وبطريقة سريعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. خطوات بسيطة هتساعدك على اختيار الشكل واللون المناسب لـ بدلتك

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد