AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لماذا الكمامة القماش أفضل من الطبية لمواجهة كورونا.. مساعد التموين يجيب.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:12 م
الدكتور أيمن حسام
الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، الأسباب التي جعلت الكمامة القماش أفضل من الكمامة الطبية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الكمامة الطبية نوعين الأول لا يجوز استخدمها أكثر من 4 ساعات والكمامة n9 ولا يجوز استخدامها أكثر من 8 ساعات.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن الكمامة القماش المصرح بها طبيًا هى الأفضل في مواجهة الفيروس الخطير، لافتا إلى أنها تحمي المواطن بكل فعالية ويمكن استخدامها لأيام وليس ساعات وتصل شهرين.

وتابع: "أخطر حاجة أن الكمامة التي تصنع لابد أن تكون مطابقة للمواصفات من خلال جهات موكله بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن هذه المواصفات هى مواصفات عالمية.

وأكد مساعد وزير التموين، أن الهدف من الكمامة القماش أن يستخدمها المواطن أكثر من مرة، مستدركا أنه :"يتم غسيلها يوميا وتعريضها لدرجة حرارة عن طريق المكواة أو الشمس". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات دقيقة..وزيرة التجارة والصناعة تعلن الانتهاء من إعداد اشتراطات إنتاج كمامات القماش

الكمامة إلزامية عند خروجك للشارع

مصانع تحت السلم.. رئيس المستلزمات الطبية: معظم الكمامات غير مطابقة للمواصفات

بـ 5 جنيهات وتستخدم 30 مرة.. وزيرة التجارة تتحدث عن تفاصيل الكمامة القماشية.. فيديو

محمد عبد الوهاب: نحتاج توضيحا أكثر لمواصفات تصنيع الكمامات

هل ارتداء الكمامة القماش أو الطبية تحمي أكثر من كورونا .. استشاري أنف وأذن يجيب

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

بعد 40 حالة إصابة و60 اشتباه ..استشهاد أول طبيب أسنان بسبب كورونا

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

على غير العادة.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن رغم اقتراب عيد الأضحى

في عيد زواجهما الخامس .. 10 صور رومانسية لـ أيتن عامر وزوجها عز العرب

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

أحمد عشماوي يقدم أهم نصائح العناية بالأسنان لنجوم الوسط الفني للتعامل مع أزمة كورونا