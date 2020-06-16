لماذا الكمامة القماش أفضل من الطبية لمواجهة كورونا.. مساعد التموين يجيب.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حسام مساعد وزير التموين، الأسباب التي جعلت الكمامة القماش أفضل من الكمامة الطبية في مواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال حسام، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الكمامة الطبية نوعين الأول لا يجوز استخدمها أكثر من 4 ساعات والكمامة n9 ولا يجوز استخدامها أكثر من 8 ساعات.





وأضاف مساعد وزير التموين، أن الكمامة القماش المصرح بها طبيًا هى الأفضل في مواجهة الفيروس الخطير، لافتا إلى أنها تحمي المواطن بكل فعالية ويمكن استخدامها لأيام وليس ساعات وتصل شهرين.





وتابع: "أخطر حاجة أن الكمامة التي تصنع لابد أن تكون مطابقة للمواصفات من خلال جهات موكله بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن هذه المواصفات هى مواصفات عالمية.





وأكد مساعد وزير التموين، أن الهدف من الكمامة القماش أن يستخدمها المواطن أكثر من مرة، مستدركا أنه :"يتم غسيلها يوميا وتعريضها لدرجة حرارة عن طريق المكواة أو الشمس".



