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15 أسطوانة أكسجين للأهالي.. محمد صلاح فخر العرب الحقيقي في زمن الكورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:21 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عادل نصار
قال ماهر شتية عمدة قرية نجريج، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، جعلت والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح ، "الحج صلاح"، يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعى لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين وتوفيرها للأهالي داخل منازلهم، وتابع: "ياريت نقدر نوصل لحد من المسئولين عشان نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".

وأضاف "شتية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه  الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية بالتليفزيون المصرى، أنه تحدثت مع  "الحاج صلاح" لتوفير مكان عزل لأهالى القرية والجميع أكد أنه من الصعب توفير مكان للعزل بعد مشاورات مع بعض المسئولين والأطباء".

ونفى عمدة قرية "نجريج"، ما تم تداوله عن مصافحة شخص مصاب بكورونا، لعدد كبير من أبناء القرية، وتابع: "أحد الشباب بعدما تعرض للتنمر على أبيه المصاب كتب عبر الفيسبوك طيب أنا مصاب بكورونا وسلمت عليكم .. وهذا غير صحيح وأنا أعلم أن نتيجة الابن سلبية وهو قال ذلك فى لحظة انفعال".

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