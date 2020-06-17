15 أسطوانة أكسجين للأهالي.. محمد صلاح فخر العرب الحقيقي في زمن الكورونا

قال ماهر شتية

، إن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في القرية، جعلت والد لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح ، "الحج صلاح"، يبحث عن شراء أجهزة تنفس صناعى لتوفيرها لأبناء القرية، وعندما لم يتمكن قام بشراء 15 أسطوانة أكسجين وتوفيرها

داخل منازلهم، وتابع: "ياريت نقدر نوصل لحد من المسئولين

نقدر نوفر مكان في القرية لعزل المصابين".