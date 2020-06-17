منذ عودة السياحة الداخلية للغردقة.. محافظ البحر الأحمر: لم نسجل أي إصابات بـ كورونا





وأكد عمرو حنفي، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" ، أن السياحة بدأت منتصف شهر رمضان بنسبة 25%، موضحا أن العدد وصل الي نسبة 50% بالتنسيق مع وزارة السياحة، دون اي إصابات خلال تلك المرحلة.





وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن وزارتي الصحة والسياحة وضعتا شروطا وضوابط وقائية والتباعد وطرق منظمة لتقديم الطعام، وبعدها بدأ التعاقد على عدد من الافواج الخارجية أولها من دولة بلجيكا من خلال 3 طائرات.





وأشار إلى أنه بداية من 2 يوليو سيتم التعاقد على أفواج جديدة من أوكرانيا، مؤكدا أن هناك بروتوكولاً وإجراءات معينة للتعقيم والتطهير فور وصول السائحين إلى مصر، وطبيب مختص داخل الفنادق وتطهير، فضلا عن تباعد الغرف بينها وبين بعض .





وأوضح أن مطار الغردقة سيستقبل 3 رحلات من السياح الأجانب يوم 26 يونيو لأول مرة منذ وقف الطيران.



