AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:38 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
Advertisements
ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت خلالها على عقد امتحان الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ووفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن يحدد موعد الامتحان وفق ظروف كل مديرية وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي .

وفيما يخص الامتحان التكميلي للصف الثالث الاعدادي أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الاول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تقوم المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو : إخطار الطلاب الذين لهم الحق في امتحان الدور الثاني والامتحان التكميلي في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وإعداد الاختبار استرشاديا بالنماذج التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن 

 بالإضافة إلى تحديد موعد استلام وتسليم الطالب للاختبار، واتخاذ باقي الإجراءات وإعلان النتائج وفقا لما هو معمول به في الأعوام السابقة.
التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات
التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات
التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات
التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم بورسعيد يناقش الحساب الختامى للخطة الاستثمارية ونظام الدراسة

تحدد موعده المديريات .. التعليم تعقد امتحانا تكميليا لطلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية المتخلفين عن الترم الأول والعائدين من الخارج

امتحان واحد متعدد التخصصات .. الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 21 يونيو

التعليم في أسبوع | تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وإعلان الجداول الجديدة .. وفاة 4 معلمين بالجيزة والمطرية بسبب كورونا..ظهور نتائج الأبحاث.. وفتح باب التقديم في المدارس اليابانية

نتائج الامتحانات أبرزها .. 7 أحداث تشغل وزارة التعليم بعد عيد الفطر .. اعرف التفاصيل

رسوب 2035 طالبا في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة بسبب الأبحاث.. والتعليم: امتحانات الدور الثاني 21 يونيو

ترشيحاتنا

كيف تحسب قيمة الزيادة في معاشك؟

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

زيادة وخمس علاوات.. التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات.. فيديو

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

الصحة تحذر من استخدام عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية.. فيديو

ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة