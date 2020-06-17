التعليم تقرر عقد امتحانات الدور الثاني «من البيت».. وتعلن شكل الأسئلة متعددة التخصصات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت خلالها على عقد امتحان الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ووفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن يحدد موعد الامتحان وفق ظروف كل مديرية وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي .





وفيما يخص الامتحان التكميلي للصف الثالث الاعدادي أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الاول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تقوم المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو : إخطار الطلاب الذين لهم الحق في امتحان الدور الثاني والامتحان التكميلي في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وإعداد الاختبار استرشاديا بالنماذج التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن



