لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغيرات ضخمة يشهدها السوق المصري

صرح «كريم نجار» رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان إيجيبت وكيل سيات، سكودا، أودي وفولكس فاجن في مصر والمدير التنفيذي لشركة «إيجيبت أوتوموتيف» بأن سوق السيارات المصري على وشك أن يشهد "ارتفاع بنسبة ٥٪ في أسعار السيارات تبعًا لزيادة سعر الصرف.
وأكد نجار لموقع «صدى البلد» بأن الوقت مناسب لشراء سيارة "فلا تؤجل قرار الشراء"، موضحًا بأن الوكلاء سيواجهون "أزمة ارتفاع أسعار الصرف".
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يقول نجار: "هذه الأزمة تتفاقم للأسف وستستمر طويلًا وهذا ما أردده منذ فترة، فإذا كان هناك قرار بشراء سيارة، فالآن هو الوقت المناسب..لا تؤجل قرار الشراء".
كما أن هناك مخزونا لدى التوكيلات والموزعين بسعر صرف ما قبل ارتفاع الدولار، وحين ينتهي هذا المخزون سيشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السيارات بالتوريدات الجديدة".
٣ إجراءات سيلجأ إليها الوكلاء حال ارتفاع الأسعار
يوضح نجار بأن هناك ٣ إجراءات سيلجأ إليها الوكلاء مع ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار السيارات ألا وهي:
١. اللجوء إلى المورد لطلب المساعدة.
٢. تقليل النفقات إلى الحد الأدني المطلوب.
٣. عدم توظيف عمالة جديدة في الوقت الراهن.