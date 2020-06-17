لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغيرات ضخمة يشهدها السوق المصري

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يقول نجار: "هذه الأزمة تتفاقم للأسف وستستمر طويلًا وهذا ما أردده منذ فترة، فإذا كان هناك قرار بشراء

، فالآن هو الوقت المناسب..لا تؤجل قرار الشراء".