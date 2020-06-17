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فن

مش شايف غيره.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على تجسيد محمد رمضان لـ أحمد زكى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:41 ص
وائل شقيق ياسمين
وائل شقيق ياسمين عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل شقيق ياسمين عبد العزيز تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بشان تجسيد محمد رمضان شخصية أحمد زكى فى مسلسل الامبراطور. 

وقال وائل : "محمد رمضان الأصلح لتقديم شخصية الراحل أحمد زكى .. مش شايف حد غيره الصراحه". 

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وتلقى وائل عديد من التعليقات التى تؤيد رأيه فى تقديم محمد رمضان شخصية أحمد زكى. 

وكان أعلن محمد رمضان منذ ايام قليلة عن تقديمه مسلسل عن أحمد زكى وتم الإعلان أيضا عن المؤلف بشير الديك الذى يتولى مهمة الكتابة. 

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان مسلسل البرنس الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا.   
مش شايف غيره.. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على تجسيد محمد رمضان لـ أحمد زكى
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