AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دعم مالي.. تفاصيل اجتماع أندية مجموعة القاهرة بالقسم الثاني مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:10 م
الدورى المصري
الدورى المصري
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن كواليس اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع رؤساء اندية المجموعة الثانية "مجموعة القاهرة" بدوري القسم الثاني اليوم الاربعاء.

وحضر الاجتماع كل سمير موسي رئيس نادي الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومعتز البطاوي المشرف علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا واحمد جوهر رئيس نادي المريخ ومحمد هلال رئيس نادي منتخب السويس واحمد الاحمر عضو مجلس ادارة نادي النصر ومجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا وطارق السعيد رئيس نادي الترسانة وحسام فتحي نائب رئيس نادي الداخلية ومحمد عناني عضو مجلس ادارة نادي القناة وعلاء عبدالعال ممثلا عن نادي الداخلية وسيف عبدالعزيز عضو نادى جمهورية شبين.

وقال المصدر ذاته إن أندية القاهرة لم تبد اى اعتراض على استكمال دورى القسم الثاني وأكدوا على شرط ضرورة حصولهم على دعم من اتحاد الكرة فى ظل معاناة أندية المظاليم من ندرة الموارد المالية فى أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أكدوا خلال الاجتماع على موافقة الجبلاية منح أندية القسم الثانى دعما ماليا من أجل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد استئناف البطولة المحلية.  

يذكر ان اجتماع الجبلاية مع أندية مجموعة الصعيد امس الثلاثاء تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي منصب الرئيس ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ونائب الرئيس و٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .

كما تطرق الى انه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .

وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني .

كما أن هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الاوائل للممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يصرف دعم أندية مظاليم الصعيد الأسبوع المقبل

تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني بالصعيد

مصير المظاليم.. تفاصيل اجتماع الجبلاية مع أندية القسم الثاني اليوم

اتحاد الكرة يرفض طلب أندية الصعيد بإلغاء دوري القسم الثاني وتصعيد المتصدر والوصيف للممتاز

طالب بإلغاء الهبوط.. رئيس الزرقا أول الحضور فى اجتماع الجبلاية وأندية القاهرة بالقسم الثاني

انطلاق اجتماع الجبلاية مع أندية مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.. صور

ترشيحاتنا

علامة تؤكد مشاهدة الشيخ الشعراوي للرسول عند احتضاره

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

نتيجة التظلمات وأبحاث الراسبين.. التعليم تصدر تنبيهات هامة لطلاب الأول والثاني الثانوي

عالم القراءات الأشهر عالميا.. مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

وافق الملك على طلبه.. قصة رفض الشيخ الشعراوي نقل مقام إبراهيم

AdvertisementS

خائف من كورونا.. الزمالك يقبل استقالة مدرب الفريق

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

بينهم الزمالك.. محمد فضل الله: يجوز اعتبار الـ13 ناديا منسحبين واستكمال الدوري

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

أبو طالب العيسوي في حوار لـ صدى البلد: المنطق يقول إن الأهلي يجب أن يسير على خطي حرس الحدود عام 2012... وهذا ما يحتاجه الإسماعيلي لتحقيق البطولات

استياء بالأهلي بسبب الزج باسم النادي في الاعتراض على قرار عودة الدوري

الإجبار مرفوض.. نجم الزمالك يكشف أسباب رفض قرار عودة الدورى

مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى

لحسم مصير الدوري.. علاء مقلد وإسماعيل يوسف ممثلا الزمالك فى اجتماع الجبلاية

وادي دجلة يرفض استئناف الدوري ويهدد بالتصعيد

عيد ميلاد سعيد لمن جعلتني الرجل الذى أنا عليه الآن.. شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

دعم مالي.. تفاصيل اجتماع أندية مجموعة القاهرة بالقسم الثاني مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 6 أطفال.. عائلة تحول منزلها إلى مأوى للثعابين والعناكب والحيوانات الغريبة.. شاهد

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري