دعم مالي.. تفاصيل اجتماع أندية مجموعة القاهرة بالقسم الثاني مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن كواليس اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة مع رؤساء اندية المجموعة الثانية "مجموعة القاهرة" بدوري القسم الثاني اليوم الاربعاء.





وحضر الاجتماع كل سمير موسي رئيس نادي الزرقا ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم ومعتز البطاوي المشرف علي الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا واحمد جوهر رئيس نادي المريخ ومحمد هلال رئيس نادي منتخب السويس واحمد الاحمر عضو مجلس ادارة نادي النصر ومجدي اسماعيل رئيس نادي كوكاكولا وطارق السعيد رئيس نادي الترسانة وحسام فتحي نائب رئيس نادي الداخلية ومحمد عناني عضو مجلس ادارة نادي القناة وعلاء عبدالعال ممثلا عن نادي الداخلية وسيف عبدالعزيز عضو نادى جمهورية شبين.





وقال المصدر ذاته إن أندية القاهرة لم تبد اى اعتراض على استكمال دورى القسم الثاني وأكدوا على شرط ضرورة حصولهم على دعم من اتحاد الكرة فى ظل معاناة أندية المظاليم من ندرة الموارد المالية فى أزمة فيروس كورونا.





وأضاف أن مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أكدوا خلال الاجتماع على موافقة الجبلاية منح أندية القسم الثانى دعما ماليا من أجل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد استئناف البطولة المحلية.





يذكر ان اجتماع الجبلاية مع أندية مجموعة الصعيد امس الثلاثاء تناول بعض النقاط الخاصة عن اللائحة وتم مناقشة بند الثماني سنوات وأن الاتجاه العام الأقرب للتنفيذ أنه سيكون علي منصب الرئيس ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ونائب الرئيس و٦ أعضاء وامرأة واحدة وسيتم فتح باب الترشح علي مقعد النائب .





كما تطرق الى انه سيتم انتخاب روابط الأندية والتي ستكون من ٧ أعضاء ٥ من يتم ترشيحهم من الأندية و ٢ يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الاتحاد .





وعن استئناف مسابقة الدوري جاء الحديث أن اتجاه الدولة هو استئناف المسابقة وان البداية ستأتي بالدوري الممتاز وأنه سيتم وضع خطة للإجراءات الاحترازية للقسم الثاني .





كما أن هناك اتجاه داخل الاتحاد لتقليل عدد الهبوط للقسم الثالث أو الغاء الهبوط وان مجلس إدارة الاتحاد لا يرحب بإلغاء الموسم وصعود الاوائل للممتاز.