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أستاذ مناعة: الشخص المعرض للشمس لا يصاب بكورونا..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الجواد هاشم،  أستاذ المناعة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية إن حجم ما يحمله الشخص من كمية فيروسية، بالإضافة إلى مناعته هما اللذان يحددان أعراض الفيروس المختلفة ومضاعفاته علي المريض.

وأكد الدكتور عبد الجواد هاشم خلال حواره لـ برنامج "من البداية" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، أنه يستحيل أن يصاب الشخص بفيروس كورونا خلال تعرضه للشمس، نظرا لأن حمولة الفيروس للجسم ستكون منعدمة.

وأشار أستاذ المناعة إلى أن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة كبيرة، موضحا ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة في المستشفيات والمعامل الموجود بها مصابو كورونا .

وأوضح "هاشم" أن لكل فيروس أو ميكروب حمولة معينة عندما يلتقطها الجسم بالكامل، تبدأ أعراض المرض، ويبأ المريض في الكورس العلاجي .

وتابع: في الحالة التي تكون مناعة الجسم قوية، تمر العدوى على الجسم دون الإحساس بأية أعراض للميكروب أو الفيروس.

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