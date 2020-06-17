وفاة طبيبة وصيدلي متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في بني سويف

بينما أصيبت والدتها بالفيروس وترقد بمستشفى الواسطى المركزي شمال المحافظة، في حالة خطرة. شهدت محافظة بني سويف وفاة طبيبين من الطاقم الطبي ضحايا فيرس كورونا بعد أن توفيت الطبيبة نبيلة عبد الحميد، أخصائي أطفال مبتسرين، عمرها 36 سنة، بمركز الواسطى شمال بني سويف،





كما لحق بها الصيدلي "عبد الله قايد ميهوب"، 52 سنة بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف. متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضا :

من ناحيتها نعت نقابة أطباء بني سويف ، برئاسة نقيبها، الدكتور مصطفى هارون، الطبيبة الراحلة، نبيلة عبد الحميد، بينما نعت نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور وائل النجار والأمين العام للنقابة الدكتور ياسر شلبي الصيدلي الراحل .



