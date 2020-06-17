وفاة طبيبة وصيدلي متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف وفاة طبيبين من الطاقم الطبي ضحايا فيرس كورونا بعد أن توفيت الطبيبة نبيلة عبد الحميد، أخصائي أطفال مبتسرين، عمرها 36 سنة، بمركز الواسطى شمال بني سويف، بينما أصيبت والدتها بالفيروس وترقد بمستشفى الواسطى المركزي شمال المحافظة، في حالة خطرة.
كما لحق بها الصيدلي "عبد الله قايد ميهوب"، 52 سنة بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف. متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
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من ناحيتها نعت نقابة أطباء بني سويف، برئاسة نقيبها، الدكتور مصطفى هارون، الطبيبة الراحلة، نبيلة عبد الحميد، بينما نعت نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور وائل النجار والأمين العام للنقابة الدكتور ياسر شلبي الصيدلي الراحل .
وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الأربعاء : «بخالص الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة الصيادلة وفاة الدكتور عبدالله قايد اثر إصابته بفيروس كورونا». وقال الدكتور ياسر شلبي، أمين عام النقابة في بني سويف: «الزميل أصيب أثناء عمله في صيدليته الخاصة، وعقب ذلك توجه إلى المستشفى وخضع للعلاج لمدة يوم قبل أن يلقى ربه».