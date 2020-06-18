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تعليم

تعرف على مهام أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة هذا العام

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:00 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المهام التي سيقوم بها أعضاء غرف العمليات التي سيتم تشكيلها في المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة هذا العام.


حيث قالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه المهام تتلخص فيما يلي :
- متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان 
- متابعة لجان السير والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمال بها 
- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة 
- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تشكيل غرفة عمليات محلية بكل مديرية وكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2020 لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ أثناء انعقاد لجان السير على مستوى الجمهورية ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ولجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات التابعة لكل مديرية.

ويكون تشكيل غرفة العمليات بكل مديرية تعليمية كالتالي :
مدير المديرية  أو من ينوب عنه في حال وجود موانع ، ومشرف عام الاستراحات المديرية ، مسئول الأمن بالمديرية ، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية ، وممثل من وزارة الداخلية ، وممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمديريات الحدودية فقط .

أما عن غرفة العمليات التي ستتشكل بكل ادارة تعليمية فسيكون أعضاؤها كالتالي :
مدير الادارة أو من ينوب عنه في حال وجود موانع ، ومسئول الأمن  الادارة ، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة 
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