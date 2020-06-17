أمن الدقهلية يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها

يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة إيمان . ا .ع. 21 عاما طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.



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انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.