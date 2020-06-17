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حوادث

أمن الدقهلية يكثف الجهود لكشف لغز العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:25 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
يكثف ضباط مباحث الدقهلية من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة إيمان . ا .ع. 21 عاما طالبة في الفرقة الثالثة بكلية علوم مقتولة داخل منزلها بقرية ميت عنتر التابعة للمركز.


انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.
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