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السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخميس 18 يونيو 2020 - 00 : 12 ص
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أخبار البلد
السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:40 م
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
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الكلمات المفتاحية
ليبيا
تعذيب مصريين في ليبيا
اهانة المصريين فى ليبيا
اخبار مصر
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