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أخبار البلد

السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:40 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
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السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا

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