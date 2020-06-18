المنشآت السياحية: قمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ..فيديو

قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إننا نرحب بعودة السياحة، وقمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ولكننا ننتظر قرار فتح المطاعم والكافيهات.





وأضاف هشام وهبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن عودة السياحة والطيران سيعود علينا بالنفع مؤكدا ضرورة فتح المطاعم والكافيهات.





وأوضح هشام وهبة ، أن قطاع المطاعم السياحي وغير السياحي مغلق منذ أكثر من 100 يوم والعمالة مشردة.





وتابع أن هناك 10% فقط من المطاعم هي التي تعمل توصيل إلي المنازل والباقي مغلق وقرارات الحكومة بشأن تأجيل دفع الكهرباء والماء لا تنفذ.



