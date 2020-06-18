AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المنشآت السياحية: قمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:34 ص
هشام وهبة
هشام وهبة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إننا نرحب بعودة السياحة، وقمنا بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ولكننا ننتظر قرار فتح المطاعم والكافيهات.

وأضاف هشام وهبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن عودة السياحة والطيران سيعود علينا بالنفع مؤكدا ضرورة فتح المطاعم والكافيهات.

وأوضح هشام وهبة ، أن قطاع المطاعم السياحي وغير السياحي مغلق منذ أكثر من 100 يوم والعمالة مشردة.

وتابع أن هناك 10% فقط من المطاعم هي التي تعمل توصيل إلي المنازل والباقي مغلق وقرارات الحكومة بشأن تأجيل دفع الكهرباء والماء لا تنفذ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام وهبة يكشف لـ صدى البلد شروط عمل الدليفرى أثناء حظر التجول

غرفة الجيزة تطالب العناني بمساواة المطاعم السياحية بالفندقية في إعادة التشغيل

برلماني يطالب بحظر كامل في عيد الفطر.. ويؤكد: عودة المطاعم للعمل مرفوضة

سلسلة اجتماعات.. العناني يبحث استعدادات ضوابط السلامة الصحية بالمنشآت السياحية

إصابات كورونا بسيطة.. عضو بسياحة النواب: فتح المقاهى والمطاعم ليست بدعة

عادل المصرى: مازلنا فى انتظار موعد فتح المطاعم والكافيهات..فيديو

ترشيحاتنا

بدون مضادات حيوية.. حيل مضمونة للتخلص من التهاب اللوزتين

شاهد.. فرحة الـ 23 مصريا بعد عودتهم من ليبيا

شاهد.. إصابة مروعة لمدافع مانشستر سيتي أمام آرسنال ونقله للمستشفى

طفرة علمية.. دم الأبقار يعالج فيروس كورونا

موجز السوشيال ميديا.. محمد هنيدي يسخر من هزيمة أرسنال بثلاثية.. وصلاح عبد الله يعلق على عودة المحتجزين في ليبيا

مش هنسيب البلد تاني.. أحد العائدين من ليبيا: ورانا رئيس مبيسبش أولاده ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عكس المتوقع.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات

حط الفلوس يخرج الأكل.. مطعم يعمل ذاتيا للحد من تفشي كورونا

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك