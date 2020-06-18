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أخبار العالم

الصين ترفض بيان مجموعة السبع حول قانون الأمن المتعلق بهونج كونج

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، رفضها لبيان وزراء خارجية مجموعة السبع، والذي دعا بكين إلى عدم المضي قدمًا في خطط فرض تشريع للأمن القومي في هونج كونج.

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في البيان إن "قانون الأمن القومي المقترح يهدد بتقويض مبدأ ‘بلد واحد ونظامان‘، والدرجة العالية من الحكم الذاتي بهذه المنطقة".

وأضاف البيان "نحن قلقون للغاية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص حقوق السكان وحرياتهم الأساسية التي تحميها سيادة القانون، كما يهدد وجود نظام قضائي مستقل".

وكانت بكين أعلنت الشهر الماضي خطة لسن تشريع في هونج كونج لمعالجة مساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي ومن المحتمل أن يسفر هذا القانون عن إنشاء قواعد لأجهزة الأمن الصينية في المدينة، وفقا لوكالة رويترز.

ويعتبر المعارضون القانون أخطر تهديد لصيغة "بلد واحد ونظامان" التي تم الاتفاق عليها عندما عادت السيادة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة للصين في 1997. وتهدف تلك الصيغة إلى ضمان الحريات ودور هونج كونج كمركز مالي عالمي.

وتقول الصين وإدارة المدينة التي تدعمها بكين إن القانون لم يقيد الحريات بل سيستهدف عددا صغيرا من "المشاغبين" والمساعدة في تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت عاما.
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