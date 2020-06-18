رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إرسال مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بما أسفرت عنه الاجتماعات مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثانى.





ومن المقرر أن تلتقى اليوم الخميس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بالمجموعة الثالثة فى دورى القسم الثاني ثم يليها عقد اجتماع مع أندية بيراميدز والمصري والإسماعيلي وسموحة والجونة وحرس الحدود من الدوري الممتاز.





وتنتظر اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انتهاء اجتماعات اليوم الأخير مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني من أجل رفع المذكرة بكل الآراء والمقترحات الخاصة بمصير الدورى الممتاز.





ومن المقرر أن ينقل مسؤولى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أراء ومقترحات أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني الرافضة والتى تحفظت على عودة المسابقات المحلية إلى وزير الشباب والرياضة، وذلك بناء على رغبة الأندية.

يذكر أن اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، عقدت اجتماعاتها مع أعضاء الجمعية العمومية أمس الأربعاء فى مقر الجبلاية.





وتمت الاجتماعات على مرحلتين، المرحلة كانت مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني بحضور 11 ناديا هي النجوم والزرقا ومنتخب السويس وبتروجيت والداخلية وسيراميكا كليوباترا والنصر وجمهورية شبين والمريخ وكوكاكولا والترسانة.





وفي المرحلة الثانية، تم الاجتماع مع أندية الزمالك والمقاولون العرب وطنطا وأسوان والإنتاج الحربي ونادي مصر.





وعرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي، ولاقت تجاوبا مع السادة ممثلي الأندية وتفهمهم.





وقدمت الأندية مقترحاتها فيما يخص اللائحة، ووعدت اللجنة في أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار كون الجمعية العممومية صاحبة الحق الأصيل في قرار تعديل لائحة النظام الأساسي.





ووعدت اللجنة بإرسال مشروع اللائحة النهائي لجميع الأندية قبل عقد الجمعية العمومية.



