كورونا يضرب جيش إسرائيل.. 3 قيادات فى العزل و260 جنديا مصابا.. و1840 بالحجر الصحي

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تفاصيل دخول ثلاث قيادات من جيش إسرائيل الحجر الصحي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وأصيب 260 جندي فى الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا وتم تسريح عدد منهم من الخدمة، وهناك و1840 من الجيش داخل الحجر الصحي.





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ودخل قائد منطقة المركز الجديد وقائد منطقة الجنوب إلى الحجر الصحي لمخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأكد الإعلام العبري ان رئيس قسم "الاتصالات وحماية السايبر" في الجيش الإسرائيلي الجنرال "ليؤور كرملي" وضباط آخرين في القسم سيدخلون اإى الحجر الصحي وذلك بعد تواجدهم الأسبوع الماضي في حدث تواجد فيه جندي إسرائيلي كشف مؤخرا أنه مصاب بفيروس كورونا.





وقال موقع I24News الإسرائيلي أن المذكورين لم يظهر عليهم أعراض كورونا وسيتم فحصهم جميعا.





وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنرال كرملي سيستمر بتنفيذ برنامج عمله الاعتيادي بالقدر المتاح له.





وأفادت موقع I24News أن الجنرال الإسرائيلي الثالث الذي يدخل إلى الحجر الصحي، بعد قائد منطقة المركز الجديد، وقائد المنطقة الجنوبية الذي دخل أمس إلى الحجر الصحي مع ضباط آخرين بعد مشاركتهم في حدث في 10 يونيو حضرة ضابط مصاب بكورونا اتضح انه ضابط مخابرات ، والذي بسببه أيضا سيدخل ضباط مخابرات إضافيين الى الحجر الصحي.



