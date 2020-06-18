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أخبار العالم

روسيا تسجل 7790 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:05 ص
روسيا تسجل 7790 إصابة
روسيا تسجل 7790 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم، الخميس، عن ارتفاع جديدة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية 7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 561091 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وذكرت الصحة الروسية أنه تم الإبلاغ عن 182 حالة وفاة جديد ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، ليصل  بذلك عدد الوفيات إلى 7660 حالة وفاة.

وأوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل 313863 بعد تسجيل 9621 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

وأكد البيان أن 31,5% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
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