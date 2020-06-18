AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي يضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها في النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة في ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم /الخميس/ - أن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة " وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم على أساس بياناتها تصنيفها استنادًا إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة" التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، التي تم في 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية في إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظرًا لعدم استفادة الفئتين المشار إليهما حاليًا بأي من المبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح أن الموافقة تأتي في ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزي للمبادرات التي يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقًا للشروط المحددة من قبل البنك المركزي.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

القباج لـ "صدي البلد": لم يحدد موعد لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى

عاشوا لحظات رعب.. أهالي كوم الرمل يكشفون تفاصيل ما تعرض له المختطفون في ترهونة الليبية.. فيديو

كيف أتوب من ذنب متكرر؟

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى

أغلى 3 سيارات في حياة المشاهير أبرزهم كيم كاردشيان..صور