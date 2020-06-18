انطلاق اجتماع الجبلاية وأندية بحري لحسم مصير الدورى وتعديلات اللائحة.. صور

انطلق اجتماع اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع أندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني لمناقشة تعديلات لائحة النظام الأساسي وحسم مصير الدورى.

يذكر أن اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، عقدت اجتماعاتها مع أعضاء الجمعية العمومية أمس الأربعاء فى مقر الجبلاية.





وتمت الاجتماعات على مرحلتين، المرحلة كانت مع أندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني بحضور 11 ناديا هم النجوم والزرقا ومنتخب السويس وبتروجيت والداخلية وسيراميكا كليوباترا والنصر وجمهورية شبين والمريخ وكوكاكولا والترسانة.





وفي المرحلة الثانية، تم الاجتماع مع اندية الزمالك والمقاولون العرب وطنطا وأسوان والانتاج الحربي ونادي مصر.





وعرضت اللجنة الخماسية مقترحاتها لتعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسي، ولاقت تجاوبا مع السادة ممثلي الأندية وتفهمهم.





وقدمت الأندية مقترحاتها فيما يخص اللائحة، ووعدت اللجنة أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار كون الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في قرار تعديل لائحة النظام الأساسي.





ووعدت اللجنة بإرسال مشروع اللائحة النهائي لجميع الأندية قبل عقد الجمعية العمومية.



