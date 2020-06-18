شاهد.. صورة نادرة لـ فاروق الفيشاوي بصحبة محمود حميدة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي ، جمهوره ومتابعيه بصورة تجمع والده فاروق الفيشاوي بالفنان محمود حميدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب الفيشاوي معلقا على الصورة: لما كنا صغيرين.





وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين، وجاءت التعليقات كالآتي:





الله يرحمة ويغفرله، الاتنين عسل، رحمة الله عليه.





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يشارك الفيشاوي بفيلم الحارث الذي يشاركة في بطولته كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر.





كانت أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.





يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.



