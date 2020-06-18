شكوك حول لحاق محمد صلاح بمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي





وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح واصل غيابه عن تدريبات ليفربول، أمس، الأربعاء".





وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح قد يغيب عن مواجهة إيفرتون المقبلة، بسبب عدم الجاهزية البدنية.





وكانت تقارير أشارت مؤخرا، أن محمد صلاح يعاني من كدمة بسيطة في قدمة، تعرض لها، خلال تدريبات ليفربول.





وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 26 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل لاخلهما 16 هدفا، وصنع 6 آخرين.





ويحتاج فريق ليفربول إلى الفوز بمباراتين من أصل 9 مباريات للتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعد حرمان دام 30 عامًا.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 22 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تحوم الشكوك حول لحاق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بمواجهة إيفرتون، المقرر لها الأحد، المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.