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حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:25 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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همت الحسينى
لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بين موتوسيكلي سباق على طريق ميت الخولى اشمون بمنية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم بين  موتوسيكل سباق علي طريق ميت الخولي التابعة لمنية النصر  اشمون نتج عن الحادث وفاة قائدي الموتوسيكلين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ  تبين مصرع كل من أشرف محمد الشبراوي 18 عاما من ناحية ميزانية ميت عاصم  وبدير محمد بدير 18  عاما من ناحية منية النصر.

وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة المستشفي المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
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