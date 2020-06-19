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أخبار العالم

فرنسا: ندعم مصر في جهودها لحل الأزمة الليبية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لو فرابير دو هيلي، أمس الخميس، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تسوية الأزمة في ليبيا، ضروري وهام للغاية لتحقيق هذا الغرض بشكل سلمي. 

وقالت دو هيلي خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح: "نؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار ووقف تدفق الأسلحة والمرتزقة بالإضافة إلى إنشاء آليات تضمن توزيع عادل لثروات الليبيين".

وأضافت، وفقًا لما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب الليبي: "فرنسا تدعم مجهودات القاهرة لإنهاء الأزمة الليبية".


وتضمنت المبادرة المصرية التي أطلق عليها الرئيس السيسي "إعلان القاهرة" التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الوطني الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
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